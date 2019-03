Llegará impregnado de maldad

Los Ángeles, California.

Son muchos los rumores que rodean a la película de The Batman que prepara Matt Reeves. Desde que Ben Affleck confirmó que no volverá a interpretar al caballero oscuro, la mayoría de ellos se centran en quién será el próximo Bruce Wayne. Pero aún quedan muchas cosas por descubrir. Por ejemplo, cuántos villanos aparecerán en la película.

A día de hoy, lo poco que se sabe sobre The Batman es que Matt Reeves está buscando a un actor más joven que Affleck y que la película será un thriller de detectives al estilo Año Uno, de Frank Miller. Se rumoreaba que El Pingüino podría ser la némesis principal, pero no será el único enemigo de Batman.

NADA OFICIAL

Según informa el portal fan Batman On Film, al menos cuatro villanos harán su aparición en la cinta, ya bien sea con papeles importantes o solo en apariciones fugaces. No se ha revelado ningún detalle sobre quiénes podrían ser los adversarios, pero dado el amplio imaginario de Gotham, opciones no faltan.

Las películas de Batman hasta la fecha han presentado a un buen puñado de villanos. El Joker, Espantapájaros, El Pingûino, Catwoman, Dos Caras, Enigma, Poison Ivy, Mr. Freeze, Bane, Ra's y Thalia al Ghul ya han tenido su momento de gloria en la gran pantalla y Matt Reeves podría optar tanto por recuperar a cualquiera de ellos como por añadir algunos nuevos.

EN MODO DETECTIVE

Es un gran punto de vista impulsado por la historia de Batman. Se cuenta directamente sobre sus hombros, y espero que sea una historia emocionante, pero también emotiva. Es más Batman en su modo detective ", explico Reeves a The Hollywood Reporter.

En 2021

The Batman, aún sin protagonista ni villanos confirmados, tiene prevista su llegada a los cines el próximo 25 de junio de 2021.