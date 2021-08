Llegará el momento de ajustar.- Peláez

"Me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa, me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento, damos un partido bueno y dos malos, esto es realmente increíble. Sin embargo, estoy convencido de que este plantel tiene mucha calidad o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo tenemos un buen plantel, no equipo, que es muy distinto", comentó Peláez a Chivas TV.

La afición del Guadalajara, ante los 5 puntos de 15 posibles en el torneo Grita México A21, ha pedido el cese del entrenador Víctor Manuel Vucetich.