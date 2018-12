Llegará Arte Sonoro a Reynosa

Javier Dragustinovis es un artista nacido en San Andrés Tuxtla, Veracruz, fue registrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Estado de origen de sus padres, para tener, finalmente, su epicentro creativo y vital en Matamoros, en la agreste geografía norestense, frente a Texas y a un lado del Río Bravo, quien llegará el próximo sábado 08 de diciembre a las 18:00 horas a las instalaciones del Núcleo Espacio.

El proceso artístico de Javier Dragustinovis se alimenta constantemente de su entorno. Su trabajo es un diálogo permanente con su memoria familiar y la

geografía de la errancia que iniciaron sus padres antes de que naciera.

La construcción de sus proyectos se definen por un perene diálogo con el

periodismo, labor que desarrolló desde la adolescencia, primero como caricaturista y más tarde como reportero y editor.

Su trabajo son indagaciones sobre temas como la dualidad, la precariedad de la

memoria, el desarrollo industrial y el efecto en las familias -como en la suya-.

En la suma de su trabajo, persiste el trazo del caricaturista, la indagación del

periodista, la necesidad de escuchar y narrar, la reconstrucción de un pasado

elusivo, que es la suma de todas las memorias: las voces de las personas y el rostro de los objetos.

Esta instalación sonora es acerca de los sonidos que se generan en las fábricas y que son un ambiente que ha quedado encerrado, negado y olvidado desde el primer momento en el que surge ese edificio hacia adentro que es la fábrica, a diferencia del taller, que desde su origen comparte su ruido con la comunidad y la cotidianidad. Mi propósito es reunir, exteriorizar y convertir estos sonidos y hacerlo audibles en la cotidianidad y dentro de la comunidad.

RUIDOS RECOLECTADOS

Los ruidos se han recolectado en cuatro ciudades del noreste de México, vinculadas al desarrollo maquilador e industrial en general: Monterrey, Pesquería, Matamoros y Reynosa y Monterrey. Los sonidos reunidos darán forma a la instalación sonora y se grabarán en una usb, el cual podrá ser usado para una apropiación creativa por parte de un DJ.

Entre sus exposiciones y proyectos se encuentran: #9044, Art Container; Zürich, Suiza (2016); El fruto y la semilla, Brownsville Publica Library (2016); The News is Not Yesterday´s, Titan Gallery, Harlingen, Texas. (2016); Estas líneas que ves, SJOIIM (2015); 9, Galería 409, Brownsville, Texas (2015); La Trama, Colegio de la Frontera Norte (2014); Exotic Golfo, Rusterberg Gallery, Universidad de Texas en Brownsville (2013); Summa, Galería Universidad de Texas Panamericana, McAllen, Texas (2010); Black and White, McAllen International Museum of Art and Science, McAllen, Texas (2008); Nieve, XV Festival Internacional de Otoño, Centro Histórico, Matamoros, Tamaulipas (2007) entre otras.