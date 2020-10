Llegará antes de elecciones de EU

El primer tráiler completo de la secuela de la comedia de Sacha Baron Cohen, Borat: Subsequent Moviefilm, fue lanzado ayer jueves por Amazon y revela cómo el protagonista se enfrenta a algunos eventos muy actuales.

La película, cuyo título completo es Borat: Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan (Película posterior de Borat: Entrega de un Soborno Prodigioso al Régimen Estadounidense para Beneficiar a la una vez Gloriosa Nación de Kazajstán, por su traducción en español), se lanzará en Amazon Prime Video el 23 de octubre.

iCóNICO PERSONAJE

Esta marcará el regreso del personaje más icónico de Baron Cohen, Borat Sagdiyev, el periodista kazajo ficticio que el artista usa para lograr que los estadounidenses se sinceren sobre sus peores impulsos ante la cámara.

El filme es una secuela de la cinta de 2006 Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan.

En el adelanto de la nueva película se ve a Borat en su regreso a los Estados Unidos, y al ser reconocido por muchas personas, debe pasar desapercibido para poder hacer su documental. El protagonista también tendrá que lidiar con su hija, quien busca adaptarse a la sociedad norteamericana.

TODO PREVISTO

Baron Cohen filmó y planeó lanzar la cinta para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Según medios internacionales, la película provocó una gran guerra de ofertas entre los diversos servicios de transmisión.

Cabe destacar que la cinta original fue ganadora en taquilla en 2006, recaudando más de 260 millones de dólares en todo el mundo. Cohen ganó el Globo de Oro al Mejor Actor en una Comedia o Musical, y la película consiguió una nominación al Oscar al Mejor Guión Adaptado en la 79 edición de los Premios de la Academia.