Llega Papa a Portugal para canonizaciones

Fátima, Portugal.- El Papa Francisco y numerosos peregrinos de diversas partes del mundo visitaron hoy el santuario de Fátima en Portugal.



Esto, para rendir homenaje a dos pastorcitos cuyas visiones de la Virgen María hace 100 años constituyeron uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia católica en el siglo 20.



Francisco llegó hoy para celebrar el centenario de las apariciones y canonizar a los pastorcitos, que eran pobres y no sabían leer ni escribir.



El Pontífice confía en que el mensaje de paz que difundieron aquellos niños hace 100 años, cuando Europa estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial, haga eco hoy entre los creyentes católicos.



Miles de peregrinos con banderas de Argentina, Venezuela, Cuba y otros países soportaron una lluvia fría para asegurarse un buen lugar.



La multitud en la gran plaza de Fátima prorrumpió en aplausos y vítores cuando las pantallas de TV mostraron al Pontífice bajando del avión en una base cercana de la Fuerza Aérea.



No se dieron cifras oficiales, pero las autoridades dijeron en días anteriores que esperaban un millón de visitantes.



En la primera actividad de su visita apostólica, Francisco rezó ante la Capilla de las Apariciones, una pequeña construcción erigida sobre el lugar exacto donde una mujer envuelta de luz se manifestó por primera vez a los niños.



Antes de ese momento de oración, el líder católico tuvo su primer baño de multitudes al recorrer 4.5 kilómetros por las calles de la ciudad a bordo del papamóvil con dirección al santuario.



En el ingreso de la Capilla de las Apariciones mil niños saludaron al Papa mientras, en la explanada cercana, se congregaron unas 600 mil personas.



El Pontífice depositó una ofrenda floral ante una estatua de la Virgen, de poco más de un metro de altura, tallada en madera de cedro del Brasil y que se venera en el lugar desde 1920.



Luego pasó un largo momento en oración silenciosa ante la imagen.



En este primer acto, el Papa no pronunció discursos, sólo se limitó a leer una larga oración.



"En este lugar, desde el que hace 100 años manifestaste a todo el mundo los designios de la misericordia de Dios, miro tu túnica de luz y, como Obispo vestido de blanco, tengo presente a todos aquellos que vestidos con la blancura bautismal quieren vivir en Dios y recitan los misterios de Cristo para obtener la paz", dijo Francisco en portugués.



"Desde lo más profundo de tu ser, desde tu inmaculado corazón, mira los gozos del ser humano cuando peregrina hacia la patria celeste. Desde lo más profundo de tu ser, desde tu inmaculado corazón, mira los dolores de la familia humana que gime y llora en este valle de lágrimas", agregó.



Más adelante imploró seguir el ejemplo de los beatos Francisco y Jacinta, y de todos los que se entregan al anuncio del evangelio.



Durante días, grupos de la Iglesia, familias e hombres peregrinaron hasta Fátima, a unos 150 kilómetros al norte de Lisboa.



Algunos llegaron de rodillas y rezando a la localidad. Muchos llevaron velas, rosarios y rosas hasta la estatua dedicada a Nuestra Señora de Fátima, y arrojaron figuras de cera de partes del cuerpo, como oídos, corazones y extremidades, a una gran hoguera mientras rezaban y pedían sanación.



"Para mí es la segunda vez que vengo aquí con un Papa, primero con Juan Pablo II y ahora con el Papa Francisco", contó la peregrina Elisabete Fradique Conceicao.



"Ellos son hombres sencillos y esa sencillez tiene sentido cuando uno se pone a pensar sobre lo ocurrido aquí hace 100 años", añadió.



El 13 de mayo de 1917, los niños pastoreaban ovejas cuando tuvieron la primera de seis visiones de la Virgen María.



Dijeron que la Virgen les reveló tres "secretos": mensajes apocalípticos que preveían la Segunda Guerra Mundial, el infierno, el surgimiento y caída del comunismo y la muerte de un Papa, y les pidió que rezaran por la paz y se alejaran del pecado.



Aunque la Iglesia católica local e incluso los padres de los niños dudaron de la historia, la versión ganó creyentes y al paso del tiempo la Iglesia la aceptó como una auténtica aparición en 1930.



Los hermanitos que serán canonizados, Francisco y Jacina Marto, que tenían 9 y 7 años cuando ocurrieron las apariciones, murieron de gripe dos años después.



Su prima Lucía dos Santos, de 10 años entonces, se convirtió en la principal narradora de lo sucedido.



Dos Santos también está en proceso de beatificación, el primer paso para convertirse en santa. El proceso de ella comenzó hasta después de su muerte, en 2005.