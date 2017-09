Llegan en 1 año productos de cannabis

Durante la inauguración de la primera oficina de HempMeds México en el país, Elizalde señaló que esto sucederá si la empresa se ajusta a la reglamentación de la mariguana para su uso terapéutico que informará la Secretaría de Salud próximamente y si comprueban sus usos medicinales.



HempMeds es la primera compañía autorizada para importar el aceite de cannabidiol y abrió su primera oficina en Monterrey.



La empresa invertirá varios millones de dólares para la investigación clínica y desarrollo de productos en México para comprobar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la eficacia medicinal de los más de 100 productos que tiene Medical Marijuana.



"Yo considero que en menos de un año los productos ya van a estar en farmacias, productos con THC y sin THC", dijo Elizalde, quien también fundó la asociación civil Por Grace, "la investigación científica la vamos a realizar a corto plazo, en menos de un mes (empiezan)".

"Con la mayoría de las universidades de Nuevo León ya hemos estado hablando (para la investigación clínica) y hemos hablado con universidades de otros estados".



El directivo aseguró que evaluarán la cantidad de productos que estarán en el mercado mexicano, además también contemplan desarrollarlos en el país a futuro y exportarlos a otros países, por lo que evaluarían tener un laboratorio en Nuevo León o contratar alguno para su producción.



Actualmente, HempMeds México, junto con la asociación civil Por Grace, ayuda a los pacientes a conseguir los permisos de la Cofepris para la importación del aceite cannabidiol-que no contiene THC-de su subsidiaria Medical Marijuana, que se utiliza para tratar problemas como epilepsia o neuropatía diabética.



Pero una vez que la Secretaría de Salud informe la reglamentación de la mariguana para su uso terapéutico, y si HempMeds se ajusta a sus lineamientos, los pacientes podrán acudir directamente a la empresa para adquirir el aceite cannabidiol, dijo el directivo.



De acuerdo a Stuart Titus, CEO de Medical Marijuana, el mercado estimado de los productos de mariguana medicinal en México es entre 2 mil a 5 mil millones de dólares y continuará creciendo.



"En Estados Unidos se estima, incluyendo el mercado legal e ilegal, que el mercado es de 120 mil millones de dólares", comentó Titus.



Raúl Elizalde, presidente de HempMeds México, agregó que también abrirán otras oficinas en Guadalajara y la Ciudad de México en el futuro, aunque no precisó cuándo.



El pasado 19 de junio se expidió el decreto en el Diario Oficial de la Federación que legaliza la mariguana para uso terapéutico; sin embargo, la Secretaría de Salud aún no específica la reglamentación para su uso, por lo que tiene 180 días para darlo a conocer.