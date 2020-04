Llegan recibos más caros

Siguen al alza los costos por el servicio de energía eléctrica en la frontera, afectando aun más ante la contingencia sanitaria y los usuarios prevén que se eleven más por la temporada de calor.

Usuarios explican que el recibo les ha llegado por mucho más que normalmente les envían por parte de la CFE.

"Para mí sí es caro, a mí me llegan más de mil pesos y apenas va a empezar el calor y me va a llegar más, sí va a estar más caro, cuando hace mucho calor me llega arriba de mil pesos y solamente soy yo en mi casa, y sí es mucho", recalcó una usuaria que llegó a la dependencia a pagar su recibo.

"Nosotros casi no estamos en casa porque trabajamos y siempre nos llegan hasta 150 pesos, pero ahorita igual nos está llegando hasta el doble, 300 pesos, pero el consumo es igual, seguimos trabajando y me está llegando más", expresó una joven usuaria que prefirió omitir su nombre.

La Comisión Federal de Electricidad hace oídos sordos ante el llamado de empresarios y familias que piden dar plazos para pagar ya que muchos no tienen empleo ante el Covid-19, que ha obligado el cierre de negocios y comercios.

Legisladores también se han unido a la causa y han expresado que se requiere que apoyen a las familias en estos momentos, recalcando que no se pide condonación del pago por el servicio, sino solamente plazos para poder pagar.

HOSTIGAMIENTO

Acosa sujeto a la reportera

Al concluir la labor que se hizo de preguntar a los usuarios a las afueras de la CFE, un sujeto cuestionó a la reportera: "A qué viene a la CFE, identifíquese", y al pedirle que él se identificara y preguntar de parte de quién venía, empezó a tomar fotografías a las placas del vehículo así como a la reportera.

El sujeto realizó llamadas, portaba un chaleco azul y un silbato, se encontraba tapado de la cara, con lentes y se trató siempre de cubrir el rostro y no dio su nombre pese a que le se preguntó de parte de quien venia.

Un sujeto acosó a reportera y tomó fotografías de placa de su automóvil.