Llegan recibos de luz al triple en casas y negocios

Los negocios y las casas habitación han visto reflejado el alza en las tarifas de la luz, hasta en forma triple, lo que no es posible ante la pandemia que se vive y siguen sin respuesta del gobierno federal.

Las empresas enfrentan grandes gastos con el pago de las nóminas y de la electricidad, pese a que los negocios estén cerrados o con muy bajas ventas.

Sandra Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, comentó que aunque se está en casa bajo la situación de emergencia y hay mayor consumo energético, es un incremento considerable el que se está presentando.

"Una de las acciones solicitadas al gobierno federal es que se hiciera o pudiera diferir los pagos de la luz porque es uno de los gastos que más afecta, además de las nóminas es uno de los gastos más fuetes que tienen las empresas, pero no tuvimos respuesta, al contrario la respuesta fue que no, que esto no iba a ser posible que tenía que absorberse por parte de los empresarios", dijo.

La dirigente empresarial, recalcó que el Gobierno Federal, no ha dado respuesta, y tanto empresas y viviendas, están recibiendo triplicados los cobros de la energía eléctrica.

"El comentario nada agradable fue si tu empresa se fue a la quiebra es responsabilidad del empresario saber cómo resolver", recalcó la empresaria.