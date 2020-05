Llegan por las nubes los recibos de la CFE

Valle Hermoso, Tam.

Cambios en los cobros o un mayor consumo de energía eléctrica, ocasionaron que los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, llegaran en esta ocasión por las nubes, ocasionando malestar generalizado.

Jacobo Porter Gómez, habitante de esta localidad, reportó que de un promedio de 100 pesos que pagaba por su recibo de luz, en esta ocasión le llegó casi en 600 pesos.

"Vivo solo, casi no estoy en mi casa, no tengo ni refrigerados por que no estoy en todo el día por mi trabajo y ahora resulta que me llegó así la luz", dijo el quejoso, quien mostraba su aplicación de pagos de la CFE para comprobar el cobro elevado.

Situaciones como esa surgieron varias, pues en grupos de las redes sociales de esta ciudad, las personas empezaban a quejarse, algunos que de pagar mil pesos regularmente, el recibo les empezaba a llegar hasta en dos mil 500 pesos.

Ningún funcionario de la CFE se ha manifestado al respecto y solo se espera que la crisis que de por sí ya se está atravesando por la pandemia, no ocasione problemas mayores a causa del cobro de los servicios.