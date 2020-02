Llegan peticiones de los planteles

Baños, bardas perimetrales, techumbres, pintura y juegos infantiles, son las peticiones que más hacen los planteles educativos a las autoridades.

José Hiram Rodriguez Limón, director de Educación municipal, comentó que además apoyan con el tema de la recolección de basura o Vactor y pipas de agua para las escuelas.

En lo que va del año han recibido alrededor de 20 peticiones, tan solo en lo que fue enero.

"Cuando hay alguna situación que no tienen agua, deben tener agua para los baños y cuan do no hay los maestros tienen que suspender, pero tratamos que eso no se de, que brinden el servicio educativo", dijo.

El funcionario comentó que además piden bollas para que los autos no pasen a alta velocidad.

"Se solicitaron baños, ya que no son suficientes y se hizo el compromiso para hacer la rehabilitación de baños", recalcó.