Llegan noches terroríficas

Orlando, Florida

Miles de fans del horror, las emociones fuertes y la adrenalina se congregaron la noche del 14 de septiembre para su dosis anual de sustos en el arranque de las Halloween Horror Nights en Universal Studios Florida.

El parque temático se olvidó por un par de horas de la ternura, la tecnología desbordada y su atractivo turístico común para darle la bienvenida a vampiros ochenteros, calabazas mutantes, muñecos diabólicos, demogorgons y demás monstruos fantásticos.

¿QUIERES HALLOWEEN?.Michael Myers te lo da

10 SÁDICOS LABERINTOS

Este año la fiesta de terror tiró la casa por la ventana, al construir 10 sádicos laberintos que pusieron los pelos de punta a todos los asistentes.

Las atracciones principales fueron las casas de Stranger Things, Poltergeist, Halloween 4: The Return of Michael Myers, The Horrors of Blumhouse y Trick 'r Treat, que introdujeron a la gente a sus respectivas tramas, con recreaciones fieles que sorprendieron a todos.

También se desplegaron varias atracciones originales, como Seeds of Extinction, Slaughter Sinema y Dead Exposure: Patient Zero, entre otras.

TE ATREVES. ¿Dulce o truco?...

ZONAS DE TERROR

Mientras, en los pasillos y calles del parque se desplegaron cinco diferentes zonas de terror, con personajes que iban desde payasos extraterrestres, chupasangres rockeros, asesinos con sierras eléctricas y Chucky, el ícono ochentero del género "slasher".

PARA VALIENTES. Los pasillos ahora fueron de lo común.