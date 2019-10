Llegan más personajes

Aunque algunos personajes se van y otros se añaden, Una Familia de Diez se mantendrá con el mismo número de integrantes en una nueva temporada que no hará esperar al público.

A diferencia de los once años que pasaron entre la primera y segunda temporada, los nuevos capítulos se estrenarán el domingo 13 de octubre, ahora con los actores Carlos Ignacio y Patricia Martínez.

UNOS SE VAN...OTROS LLEGAN

Ignacio volverá a darle vida a Carlos, ex esposo de Licha (María Fernanda García), mientras que Martínez entrará al programa como Jacinta, la madre de Tecla (Jessica Segura), y tomará el rol de empleada doméstica sin goce de sueldo en lugar de su hija, quien se fue a filmar una película.

"Para esta tercera temporada no tendrán que esperar 11 años, sólo siete días porque nos ligamos de un domingo a otro.

EL RETO

Para la también estrella de la producción era importante adicionar personajes para hacer dinámica la relación entre todos, aunque considera que la evolución no debía cambiar a los protagonistas, pues quería mantenerlos como el público los recordaba.

"El reto es no perder la esencia porque eso ha atraído a la gente, que no se siente ajena a ellos. Pasaron los años, pero los personajes no cambiaron porque era importante rescatarlos", destacó.

La tercera temporada se emitirá por Las Estrellas a las 19:30 horas.