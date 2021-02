Llegan lotes de vacunas de Pfizer a México

"Si suman lo de hoy con lo que llegó el domingo de la India, en menos de 48 horas, hemos recibido el mayor número de vacunas", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Pfizer suspendió el envío de vacunas a México por aproximadamente un mes, debido a que remodeló su planta en Bélgica, pero hoy se reanudó el envío.

"Está pactado en los contratos con Pfizer proporcionar cada semana un número que va a ir creciendo", agregó Ebrard.

"Qué bueno que se hicieron estos contratos en el mes de octubre, porque si no, no tendríamos esta vacuna y México no habría sido el primer país de América Latina que recibió vacunas".

El Canciller destacó que el envío llegó a la Ciudad de México a pesar de la nevada en Cincinnati, Ohio.

Al AICM también acudieron el director del IMSS, Zoé Robledo, y el Director de Aduanas, Horacio Duarte.