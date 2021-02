Llegan los Covidiantes

En este tiempo de cancelación en redes sociales por todo tipo de temas, los Covidiantes decidieron no censurarse al hablar del virus que tiene de cabeza a la humanidad.

"En la línea de humor o de comedia de los que estamos aquí, no creo que nadie de los que estamos aquí tenga imagen de transgresor o persona ofensiva. Vamos por el humor, y es lo que hacemos.

"Cada uno tiene su propio estilo, cada uno está viendo qué puede hacer y cómo lo hace. El tema del Covid sí da para chistes y es parte de la esencia del mexicano, reírnos de nosotros mismos. Por eso estamos haciendo esto", dijo El Indio Brayan.

LLEGA EN MARZO

En la presentación a medios del show, que estará disponible en la plataforma de Cinépolis Klic el 20 de marzo, los humoristas lamentaron que en redes sociales se viva un linchamiento progresivo para quienes arman sketches o parodias de temas cotidianos.

"Ora la gente se ofende de todo, todo les parece sexista, machista, clasista, feminista. Al rato nos tenemos que hablar de nombre y apellido, tenemos que entender que venimos a reírnos y ya. Somos mexicanos, nos reímos de todo", expresó El Costeño.

Sin temor a la restricción por la temática, y convencidos de que desean arrancar carcajadas a quienes disfruten de su trabajo, es que la cuarteta de artistas de la risa apuesta por este montaje, que será dirigido por Daniel Chávez.

"Estamos en la época de la generación de cristal, en la que de todo se ofenden, y no tienen por qué. Si haces un piropo, un chiste, y no señalas a alguien en particular, debes entenderlo como lo que es, un chiste", apuntó Falcón.