Llegan ligeras precipitaciones

Valle Hermoso, Tam.

Ligeras precipitaciones se empezaron a sentir en esta localidad, tal como lo había pronosticado el departamento de Protección Civil local, en donde se informó que el clima descendería y llegaría con lluvias para el miércoles, jueves y el viernes.

Jorge Ramón Castillo, director de PC, informó que las condiciones del clima para ayer mismo y para hoy jueves, serían de viento fresco del norte acompañado de algunas precipitaciones.

El entrevistado dijo que para el jueves las temperaturas mejorarían y el cielo se mantendría despejado, dando una tregua a los días frescos que se han estado registrando en la última semana.

Asimismo, el funcionario recomendó a los habitantes, sobre todo a los más vulnerables, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, evitar el aire frío y la lluvia y también no tener fogatas dentro de los domicilios, esto para que no se registre ningún accidente.

Al mismo tiempo, el director de P.C. alertó a los automovilistas a conducir con mucha precaución, pues el pavimento mojado y el lodo, son una combinación que puede ser causante de algún fuerte accidente.