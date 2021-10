Llegan las estafas con la apertura a Medicare

Los estafadores, que siempre están en la búsqueda de nuevos engaños, comienzan a moverse, desarrollando formas de aprovechar cualquier confusión que pueda estar relacionada para ofrecer planes de salud ya sea de Medicare u otros e incluso el envío de tarjetas por 299 dólares.

Otra manera de engañar es diciendo que las personas tienen disponible un reembolso del año pasado por algunos gastos que no incurrieron.

Los falsos agentes del programa tratarán de hacer firmar a las víctimas en planes que no necesitan, no son adecuados o simplemente no existen.

También ofrecen tarjetas de descuentos médicos que no ofrecen u ofrecen muy poco, también llamarán para discutir sobre un nuevo plan médico.

Y es que los planes que permite Medicare son enviados por correo tradicional o electrónico, pero nunca por teléfono o de manera personal sin el consentimiento de la persona.

También se pide no caer en presiones para adquirir un plan, hacerse pasar por el representante de medicare y ofertar servicios o amenazar con quitarlo a menos de que se firme el nuevo plan.

Lo mejor es buscar un plan que satisfaga las necesidades de servicios y medicamentos que se necesiten, una vez contactado el plan adecuado, obtener todo por escrito y no comparta su número de Medicar por teléfono.

Si se recibe una llamada sobre Medicare y es de un teléfono que usted desconoce, cuelgue inmediatamente.

Si puede, pida ayuda a familiares o solicite ayuda de una autoridad competente como el Programa de asistencia al seguro médico.