Llegan las clásicas aglomeraciones

Río Bravo, Tam.- Con el inicio del periodo vacacional sobre todo para empleados de gobierno, se aglutinaron las filas no solamente en las afueras de instituciones bancarias como suele ocurrir, sino también en la explanada del Registro Federal de Electores del 03 Distrito.

La demanda para cualquier tipo de trámite en los módulos, aunque es previa cita, se disparó de manera considerable, en virtud de que no se están respetando los espacios ni la sana distancia, y aunque se les ha dicho que no tienen que venir mucho antes del turno que les toca no se ha logrado corregir esta situación.

El problema se viene agudizando porque aparte de las citas que son vía telefónica y a que los ciudadanos con el afán de no perdería llegan mucho antes, se encuentran con que es también elevado el número de personas que van por información directamente a preguntar en ventanilla.