Llegan las campeonas a EUA

La Selección Femenil de Estados Unidos llegó a casa tras la conquista del Mundial en Francia 2019 tras vencer a Holanda en la Final.

El representativo, que ya tiene cuatro estrellas en el rubro, pisó tierra en el Aeropuerto Internacional de Newark, alrededor de las 16:30 horas locales.

A su espera en la terminal se encontraba el Gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y su esposa, quienes saludaron a cada una de las integrantes del equipo que bajaba del avión.

También recibieron algunas ovaciones de la gente presente y se colocó una pancarta con la leyenda "Felicidades equipo EU".

Una vez en tierra, todo el equipo se reunió a un lado de la pista para un brindis y tomarse fotografías mientras cantaban "We Are The Champions".

Estados Unidos se quedó con la justa disputada en Francia al vencer 2-0 a Holanda con goles de Megan Rapinoe y Rose Lavelle.

Mañana se tiene programado un desfile en Manhattan, mismo reconocimiento que recibió el equipo tras conquistar el título mundial en el 2015.