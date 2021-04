Llegan cruces a su nivel más alto

Más de 171 mil migrantes fueron arrestados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos en marzo, lo que representa la mayor cifra mensual desde 2006, de acuerdo con cifras preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) revisadas por The Washington Post.

Los datos representan también un significativo incremento respecto a los meses previos: en enero hubo 78 mil 442 detenciones y en febrero 100 mil 441.

El aumento en el flujo migratorio está liderado por una creciente llegada de menores migrantes no acompañados que están saturando los refugios del Gobierno. El mes pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 18 mil 800 niños que llegaron sin padres o tutores, según los datos.

Además, otro reporte de The Washington Post asegura que diariamente cerca de mil indocumentados logran colarse hacia Estados Unidos sin que la Patrulla Fronteriza pueda arrestarlos o identificarlos, debido a que sus agentes están ocupados atendiendo a las familias migrantes en los centros de detención.

La cantidad de escapes en las últimas semanas es la más alta en la memoria reciente, dijeron funcionarios con conocimiento de las cifras al diario.

Para la Patrulla Fronteriza, un "escape" es cuando un individuo que cruza la frontera no es devuelto a México ni arrestado y ya no es perseguido activamente por la agencia. De acuerdo con la información del Post, la mayoría de los escapes serían de hombres adultos, pues generalmente las familias y los menores no acompañados se entregan a la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo en Estados Unidos.

En un podcast en febrero, el jefe interino de la Patrulla Fronteriza dijo que la agencia había tenido días extraordinarios en que se registraban mil escapes, pero según las fuentes citadas por el diario estadounidense esta situación se ha vuelto normal.

ADMINISTRACIÓN BIDEN ENFRENTA A ADVERSARIOS

En marzo, el número de adultos solos capturados por la Patrulla Fronteriza excedió los 90 mil, de acuerdo con los datos más recientes CBP.

La Administración Biden está enfrentando lo que sus adversarios han calificado como una crisis migratoria y está instalando albergues de emergencia para los menores no acompañados.

Además, está acelerando los procesos para liberarlos a ellos y a las familias migrantes con una cita para audiencias en tribunales de migración.

La Casa Blanca ha dejado claro que los adultos solos son expulsados de inmediato de vuelta a México bajo una regla de salud pública impuesta por Trump en 2020 a raíz de la pandemia.

