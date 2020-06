Llegan clásicos al streaming

Para entrar a la batalla del streaming se requiere habilidad para crear contenidos atractivos que enamoren al público y contar con armas lo suficiente poderosas para acribillar a la competencia.

Justo esa es la mentalidad de HBO Max, la nueva plataforma de contenidos digitales que ya puso a temblar a sus tres máximos rivales: Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

¿La razón? Su inmensa biblioteca de películas y series, construida en su mayoría por el catálogo masivo de Warner Media, arrancando por todo el contenido original de HBO y sumando el de sus otra filiales, como New Line Cinema, DC Entertainment, TBS, TNT y Cartoon Network, entre otras.

MUCHO ENTRETENIMIENTO

A partir de su lanzamiento en Estados Unidos este 27 de mayo, la plataforma promete ofrecer a sus suscriptores alrededor de 2 mil películas de diversos géneros, 10 mil horas de contenido televisivo y al menos 31 series originales en su primer año de existencia. En México aún no tiene fecha de apertura.

HBO Max ya comenzó a calentar motores con el anuncio de un elemento exclusivo del que carecen los otros gigantes del streaming: cine clásico, de arte, reconocido a nivel mundial.

Películas legendarias como Lo Que el Viento se Llevó, El Ciudadano Kane, la colección entera de Godzilla, Fenómenos, Ben-Hur, Casablanca, Cimarrón y Gigante, entre muchas más, estarán disponibles para los usuarios hambrientos de revisitar las producciones de antaño.

Todo esto sin contar el recién anunciado Snyder´s Cut de Liga de la Justicia, que llegará en 2021.

Pero esta no es la única artimaña con la que HBO Max espera convencer a la gente a que desembolse 14.99 dólares al mes (355 pesos mexicanos), la suscripción más cara de todos los servicios de streaming hasta el momento. ¿Valdrá la pena?

ÉPOCA DE ORO

Uno de los mayores atractivos para los cinéfilos exigentes es su inmenso catálogo de clásicos del cine, que van desde Las Aventuras de Robin Hood, Un Americano en París, Al Este del Edén, Rebelde Sin Causa y Un Tranvía Llamado Deseo, hasta Harry El Sucio, Network y El Mago de Oz.

CRITERION COLLECTION

La compañía encargada de remasterizar y preservar cine de arte incluirá gran parte de su catálogo, con cintas internacionales como Los 400 Golpes, Amarcord, Acorazado Potemkin, Bella de Día, Cronos, Diabolique, Eraserhead, Funny Games y la filmografía entera de Charles Chaplin.

ANIME

Crunchyroll, la plataforma especializada en anime, sumará su catálogo, arrancando con 17 series clásicas. Además, aunque en México los derechos los tiene actualmente Netflix, en un futuro HBO Max será la única casa en el mundo donde se podrán ver todas las producciones de Studio Ghibli.

ORIGINALES

El contenido propio se llamará "Max Originals" y se dividirá en tres categorías: "Kids & Family", "Millennials & Gen Z" y "Adultos". La idea es producir 31 historia originales este 2020 y aumentar a 50 para 2021. Iban a arrancar con el revival de Gossip Girl, mismo que ahora fue pospuesto por la pandemia.

EXCLUSIVAS

HBO Max se puso las pilas y compró los derechos de mucho contenido externo.

Pagó por Friends 425 millones de dólares; desembolsó una cantidad similar por South Park; extendió el contrato de exhibición de The Big Bang Theory hasta 2028, y firmó con BBC Studios para sumar todo su contenido.

ANIMACIÓN

De la librería de Warner Bros. se podrá ver toda la franquicia de los Looney Tunes y Hanna Barbera y el contenido de canales como Cartoon Network y Adult Swim, incluyendo series originales como Jellystone!, un remake de The Boondocks y un especial animado de Adventure Time.

ESTRELLAS

Seth Rogen, Mellisa McCarthy, Meryl Streep, Kaley Cuoco, Steven Soderbergh y Greg Berlanti, entre otros creativos, ya se pusieron manos a la obra para producir series y películas originales. Una de las primeras en debutar será Raised By Wolves, un drama sci-fi de Ridley Scott.

HBO

Todo lo que se puede ver actualmente en HBO GO y NOW se pasa a la nueva plataforma. Series exclusivas como The Sopranos, Sex and The City, The Wire y Game of Thrones sólo se podrán ver aquí, además de las cintas de otros estudios cuyos derechos sean adquiridos por HBO.

CAMBIO

DE REGLAS

Una de tantas novedades es que HBO Max no lanzará todos los episodios de sus series originales al mismo tiempo, como Netflix, pues confían en duplicar el éxito de productos como Chernobyl y Game of Thrones, cuya permanencia semanal les permitió mucho más tiempo de vida.