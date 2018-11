Llegan cerca de 50 ilegales de caravana para solicitar asilo

McAllen, Tx.- Menos de 50 inmigrantes, que en su momento integraron alguna de las caravanas procedentes de Centroamérica, han llegado al sur de Texas a pedir asilo, según detallaron autoridades federales.

Autoridades de la Patrulla Fronteriza del Sector Valle del Río Grande, confirmaron que menos de 50 participantes de las caravanas que se encuentran en México han llegado al Valle o a Laredo, pues como es sabido, la gran mayoría fueron a Tijuana.

A pesar de esta situación, que ha restado tensión en la zona sur de Texas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, se mantiene a la expectativa y rastrea todo tipo de información que pueda ayudar a estar prevenidos.

Según se destaca, cuando detienen a inmigrantes en la zona, los cuestionan para saber si en su momento fueron parte de alguna de las caravanas, y les preguntan las razones por las que decidieron separarse de ellas, entre otras cosas.

En definitiva, las autoridades federales no esperan que llegue a esta región ninguna caravana de inmigrantes, no lo están contemplando así, pues a todas luces los inmigrantes han optado por evitar el sur de Texas, pero aun así no bajan la guardia y mantienen el monitoreo y la vigilancia de la situación.

Finalmente dijo que en caso de que por alguna razón llegaran a presentarse situaciones como las ocurridas en Tijuana, lo cual es muy difícil, las agencias federales están preparadas y equipadas para tomar medidas similares de control, lo que incluye el uso de gases lacrimógenos y la puesta en acción de sus grupos de reacción inmediata.

LOS MENOS. Al sur de Texas sólo han llegado unos cuantos inmigrantes que formaron parte de las caravanas que se encuentran en México, aseguran autoridades federales.