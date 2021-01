Llegan al Issste más de las que esperaban

En un mes esperamos que llegue la segunda dosis, y tener un poco más de control, de hecho Sedena está para que se cuide la vacuna y no se haga mal uso de ella". Armando Covarrubias Treviño, encargado del área civil del ISSSTE

Un total de 450 dosis de vacuna contra el Covid-19 llegaron a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) Reynosa, por lo que se aplicó la primera etapa a todo el personal, ya que llegaron más dosis de las que esperaban.

Armando Covarrubias Treviño, director de Medicina Preventiva y encargado del área Covid del Instituto, fue el primero al que se le aplicó la dosis.

En primera instancia se iba a vacunar al personal que se encuentra en primera línea del Covid-19, pero ayer se informó que se vacunaría a todo el personal del Issste, ya que llegaron más dosis de las que esperaban.

La vacuna llegó alrededor de las 12 de la noche y se puso en un refrigerador con marcador de enfriamiento y desde temprano ayer comenzó la aplicación de la dosis.

El médico reconoció que sí había desconfianza en la vacuna, pero al ver que no hay reacciones, se han estado vacunando, incluso tiene un cubo de shock para atender a quien le haga reacción adversa, para actuar en forma inmediata.

"En un mes esperamos que llegue la segunda dosis, y tener un poco más de control, de hecho Sedena está para que se cuide la vacuna y no se haga mal uso de ella", dijo.

La vacuna llegó resguardada por elementos de Sedena que fueron los que realizaron la aplicación y ahora van a esperar a la segunda dosis dentro de un mes. No se han presentado reacciones adversas a la vacuna.

A las afueras de Issste se realizaron filas, el personal con su CURP y credencial de elector, por la tarde ya no había filas.

PERSONAL DEL IMSS

Con el apoyo de los servidores de la nación del gobierno federal, así como elementos de la Guardia Nacional (GN) este miércoles inició en los hospitales Covid-19 la vacunación para los trabajadores que brindan directamente atención a pacientes con esta enfermedad.

En Tamaulipas: Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 en Ciudad Victoria; los HGZ No. 3 de ciudad Mante, No. 11 de Nuevo Laredo, No. 13 de Matamoros y No. 15 de Reynosa y los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 6 de Ciudad Madero y No. 270 de Reynosa.

De igual forma, se inmuniza al personal de los cuatro Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS- Bienestar ubicados en los municipios de Tula, Hidalgo, Soto La Marina y San Carlos, y las 103 Unidades Médicas Rurales (UMR) establecidas a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco.

Antes de que concluya enero se prevé terminar con la inmunización para el personal de salud y, posteriormente, iniciar con la vacunación a adultos mayores.

Vacunan al personal médico y de enfermería de los hospitales Covid del IMSS.