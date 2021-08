Llegan a Victoria dosis para jóvenes

"Me acaban de confirmar, ya vamos a empezar a vacunar de 18 a 39 años el lunes 16 de agosto - ya la semana que entra - donde va a ser la marca Pfizer; estén muy atentos para que vean en que localidades vamos a estar vacunando", dijo en un mensaje transmitido a través de su página personal en Facebook , recordó que esta vacuna requiere de dos dosis para contar con la mayor protección posible ante esta enfermedad.

A finales de julio inició la vacunación a población de 18 años en adelante en municipios de la franja fronteriza y a inicios de agosto en municipios del altiplano tamaulipeco, al primero de este mes ya iban vacunadas 567 mil 145 personas; del mismo modo, esta semana, del 11 al 14 de agosto, dio inicio la vacunación a ese rango de edades en el municipio de San Fernando, y del 9 al 10 en San Carlos y San Nicolás con monodosis de la vacuna Sinovac.

Para el caso de Victoria se contará con las tres sedes de costumbre, en la escuela primaria Leona Vicario en la zona centro, en el CBTis 119 y en modo Drive Thru en el poliforum ´Dr. Rodolfo Torre Cantú´ en el parque Bicentenario, en un horario de 8 a 18 horas; no obstante, no se descartó la posibilidad de ampliar las sedes y los horarios como suscitó semanas atrás en la franja fronteriza debido a la amplia respuesta por parte de jóvenes y adultos.