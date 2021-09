Llegan a su fin los Paralímpicos de Tokio 2020

Fueron Juegos Olímpicos y Paralímpicos sin precedentes, pospuestos durante un año y marcados con notas a pie de página y asteriscos. No se permitieron fanáticos durante los Juegos Olímpicos, excepto algunos miles en lugares alejados de Tokio. Se permitió la entrada a algunos miles de escolares en algunas sedes paralímpicas.

"Hubo muchas ocasiones en las que pensamos que estos juegos no podrían suceder", dijo el domingo Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional. "Hubo muchas noches de insomnio".

La ceremonia de clausura se tituló "Cacofonía armoniosa" e involucró tanto a actores sin discapacidades como a otras personas con discapacidades. Los organizadores describieron el tema como un "mundo inspirado en los Juegos Paralímpicos, en el que brillan las diferencias".

Al igual que los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos siguieron adelante ya que Tokio se encontraba en estado de emergencia debido a la pandemia. Al igual que en los Juegos Olímpicos, examinar a los atletas con frecuencia y aislarlos en una burbuja mantuvo a raya al virus, aunque los casos aumentaron entre una población japonesa que ahora está casi en un 50% completamente vacunada.

"Creo que hemos llegado al final de los juegos sin mayores problemas", dijo Seiko Hashimoto, presidente del comité organizador de Tokio.

Pero hubo consecuencias, sin embargo. Montones.

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció el viernes, dos días antes del cierre, que no continuaría en el cargo. Suga esperaba obtener un golpe de reelección de los Juegos Olímpicos. Obtuvo lo contrario, ya que su índice de aprobación se desplomó después de un lento lanzamiento de vacunas en Japón y una decisión polémica de organizar los Juegos durante la pandemia.

Suga sucedió a Shinzo Abe, quien renunció hace un año por razones de salud. Abe fue quien celebró en la primera fila del salón de baile de un hotel de Buenos Aires el 7 de septiembre de 2013, cuando el entonces presidente del COI, Jacques Rogge, anunció a Tokio como sede de 2020, por delante de Estambul y Madrid.

En una triste coincidencia, Rogge murió hace una semana a los 79 años después de estar mal de salud.

"Ahora que el primer ministro Suga es expulsado, asumiendo la culpa de su fracaso en la lucha contra el coronavirus, sería imposible afirmar que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron un éxito, un momento unificador para Japón", Koichi Nakano, politólogo de Sophia. University, escribió en un correo electrónico a The Associated Press.

Los Juegos Paralímpicos pueden dejar un legado más tangible en Japón que los Juegos Olímpicos, aumentando la conciencia pública sobre las personas con discapacidad y la provisión de espacios públicos accesibles.

Los Juegos Paralímpicos involucraron a un número récord de atletas, 4.405, y un número récord de países ganaron medallas. También vieron competir a dos atletas de Afganistán, quienes llegaron varios días tarde después de huir de Kabul.

"Los Juegos de Tokio fueron un modelo de eficiencia y amabilidad", dijo el historiador olímpico David Wallechinsky en un correo electrónico a The Associated Press. "Si no hubiera sido por las dificultades relacionadas con COVID, estas estarían justo en o cerca de la cima de las 19 Olimpiadas mejor organizadas, verano e invierno, a las que he asistido".

Los costos también establecieron récords.

Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que estos son los Juegos más caros registrados. Japón gastó oficialmente $ 15,4 mil millones para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el doble de la estimación original. Varias auditorías gubernamentales sugirieron que los costos reales son el doble. Todo menos $ 6.7 mil millones es dinero público.

La pandemia probablemente costó a los organizadores casi $ 800 millones en la venta de entradas perdidas, un déficit presupuestario que deberá compensarse con más fondos del gobierno. Además, los patrocinadores locales contribuyeron con más de $ 3 mil millones al presupuesto operativo, pero obtuvieron pocos beneficios con pocos fanáticos.

Toyota, uno de los principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos, retiró su publicidad televisiva relacionada con los Juegos en Japón debido a la oposición pública a los Juegos.

Toshiro Muto, director ejecutivo del comité organizador y ex vicegobernador del Banco de Japón, enmarcó los costos como una inversión. Reconoció que es difícil determinar cuáles son, y cuáles no, costos olímpicos.

"Tiene que ser examinado más a fondo para segregar qué parte es inversión y qué parte es gasto", dijo Muto en una entrevista la semana pasada. "Es difícil definir la diferencia".

Tokio también fue perseguida por un escándalo de compra de votos durante el proceso de licitación que forzó la renuncia hace dos años y medio del presidente del Comité Olímpico Japonés, Tsunekazu Takeda. También fue miembro del Comité Olímpico Internacional.

Los siguientes son los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing , que se inauguran en cinco meses. Han sido anunciados como los "Juegos del Genocidio" por grupos de derechos humanos que quieren que los Juegos se retiren de China debido al internamiento de al menos un millón de uigures y otros grupos étnicos mayoritariamente musulmanes en Xinjiang, en el noroeste de China.

El Departamento de Estado de Estados Unidos y varios otros gobiernos han calificado las violaciones de derechos humanos en Xinjiang como un genocidio, y uno de los principales patrocinadores del COI, Intel, ha dicho que está de acuerdo con la caracterización.

"Las restricciones relacionadas con COVID que se impusieron en Tokio son como un sueño hecho realidad para la dictadura china", dijo Wallechinsky. "Sin espectadores extranjeros, menos medios extranjeros; justo lo que querría la dirección del Partido Comunista. ¿Los atletas protestarán y, si lo hacen, qué harán los chinos? ¿Deportarlos? ¿Arrestarlos? No lo sabemos ".

El COI, que presionó para que Tokio siguiera adelante y generó entre $ 3 mil millones y $ 4 mil millones en ingresos por televisión, ya se ha alineado con los próximos tres Juegos Olímpicos de Verano; París en 2024, Los Ángeles en 2028 y Brisbane, Australia, en 2032.

Los Juegos Olímpicos de Invierno después de Beijing son en Milán-Cortina en Italia en 2026.

"Creo que el COI debe sentirse muy aliviado de que los próximos Juegos se celebren en Francia, Italia y Estados Unidos", dijo Wallechinsky. "Tanto París como Los Ángeles son ciudades con lugares e infraestructura que ya están bien establecidos".

Hashimoto, el jefe del comité organizador, indicó el domingo que Sapporo presentaría una oferta para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Fue la ciudad anfitriona en 1972.

"Para 2030, Sapporo definitivamente se convertirá en candidato", dijo Hashimoto. "Espero que esto se convierta en una realidad".