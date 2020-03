Llegan a México

Sonriente, sencillo y sin ningún tipo de protección fue como el actor Dolph Lundgren arribó ayer a la CDMX, para presentarse ante sus fans este fin de semana como parte de las actividades de La Mole Convention.

Sin importar las noticias sobre el coronavirus que han surgido a nivel mundial, el sueco dijo sentirse a gusto de poder visitar unos días el País.

"Creo que sólo son ocho casos en México y creo que hay más de 100 mil casos detectados en el mundo, así que creo que en México estoy seguro", afirmó en entrevista exclusiva.

RECIBIDO POR FANS

Lundgren, quien es recordado por interpretar al boxeador ruso Ivan Drago en la cinta Rocky IV (1985), junto a Sylvester Stallone, fue recibido por fans en el aeropuerto de la capital y aceptó tomarse un par de fotos.

"Mi vuelo estuvo increíble. Estoy muy emocionado de visitar México y estar en la convención", expresó.

"Espero conocer a los fans, firmar autógrafos, dar algunas entrevistas, tomarme unas fotos y sí, eso... Interactuar con todos mis fans. Eso es un poco de lo que haremos".

GUIONISTA Y PRODUCTOR

El también guionista y productor, de 62 años, adelantó que este año actuará y dirigirá la cinta Castle Falls, escrita por Andrew Knauer, y donde compartirá créditos con Scott Adkins, Kevin Wayne y Kim DeLonghi.

"Voy a dirigir una película en Atlanta y Alabama, es de acción. Estoy seguro que será muy divertido".

MUY SIGILOSO

De forma muy sigilosa, con gorra, sudadera, lentes y una playera con la palabra "Paz", fue como arribó ayer a la CDMX Michael Rosenbaum, conocido por interpretar a Lex Luthor en la serie Smallville.

"Amo a México. ¡Bienvenidos!", afirmó el actor, que se presentará estos días en La Mole Convention.

Al igual que Lundgren, el histrión se dijo contento de estar en México, y sin miedo al coronavirus.

"A mi me gusta la cerveza Heineken, así que no me preocupa (el Covid-19)", señaló en tono de broma.