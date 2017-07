Llega el refuerzo de Tigres, Enner Valencia

Monterrey, México.- Los logros de Tigres en los últimos años fueron el gancho para que Enner Valencia se decidiera a venir a firmar con los felinos.



El delantero ecuatoriano llegó a Monterrey antes de las 20:30 horas, decidido a firmar con el equipo al que calificó el mejor de México en los últimos años.



"Es una gran institución. En los últimos 5 o 6 años es la mejor de México. Es un equipo que siempre pelea Finales y eso es lo que te hace venir acá.



"Me gusta mucho como jugador que el equipo quiere pelear Finales", comentó.



Valencia, quien comentó que faltan pequeños detalles para firmar, reconoció que sabe bien la forma de trabajar de Ricardo Ferretti.



"De 'Tuca' lo he seguido mucho. Me fui, pero no dejé de seguir la liga. Sé lo trabajador que es y que tiene mucho tiempo en Tigres".



Destacó lo hecho por el francés André-Pierre Gignac, quien ha abierto las puertas para que futbolistas como él decidieran también venir a México.



"Gignac sabemos lo que ha hecho acá. Ha sido bueno y él, con ese futbol, está haciendo que se abran puertas".



El atacante también habló del Clásico Regio.



"He hablado con Walter (Ayoví). Son partidos a morir y lo he visto por televisión. Espero jugarlo y que Tigres salga ganador".



Dijo que el futbol mexicano no tiene nada que envidiarle al europeo, pues en la Liga MX se juega dinámico y vistoso.



Valencia deberá hacer pruebas médicas este viernes, antes de firmar con los Tigres.