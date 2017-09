Llega a Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos

Damien Chazelle, el director ganador del Óscar por la exitosa La La Land: Una Historia de Amor, tiene otro musical en vista, esta vez una serie de televisión multilingüe ambientada en París.

Netflix dijo que Chazelle realizará The Eddy, una serie de ocho partes que será filmada en Francia con diálogos en francés, inglés y árabe.

La empresa de transmisión por Internet describió The Eddy como un drama musical ambientado en el París contemporáneo y multicultural y relacionado con un club, su dueño, la banda del lugar, y la caótica ciudad que los rodea.

A PARÍS

“Siempre soñé con filmar en París”, dijo Chazelle, de 32 años, cuyo padre es francés, en un comunicado.

El proyecto es el más reciente de alto nivel de Netflix, que ha dominado la industria de la televisión en los últimos cinco años invirtiendo en contenido original que ha atraído a grandes nombres y logrado múltiples premios.

La La Land: Una Historia de Amor, es un musical romántico ambientado en Los Ángeles sobre los sueños y desafíos de una aspirante a actriz y un músico de jazz, conquistó al público en todo el mundo y ganó seis premios Óscar en febrero, incluyendo Dirección, Música y Actriz para Emma Stone.

DE PRIMERA

No se anunció elenco para The Eddy, cuyo productor ejecutivo será Chazelle, quien dirigirá dos episodios. La música estará a cargo de Glen Ballard, seis veces ganador del premio Grammy quien trabajó en el álbum Bad, de Michael Jackson y en Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, informó Netflix.

El próximo proyecto de Chazelle es una película sobre la vida del astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre en caminar en la Luna en 1969. Con el título First Man, el filme del estudio Universal Pictures se estrenará en octubre de 2018.