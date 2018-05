Llega ´Vaselina  2018´

Ciudad de México

Más que un elenco conocido, el verdadero protagonista de la producción 2018 de Vaselina es el propio musical. Así lo dejó claro en su estreno la noche del miércoles, en el que fue ovacionado por el público del Teatro San Rafael, incluyendo a su traductora y adaptadora, Julissa, quien trajo a México la primera versión de esta historia en 1973.

"¡Qué gran éxito ¿no?! Es increíble como la gente ama, adora esta obra y siempre es un semillero para tanto talento. Recuerdo que empecé a ensayar la obra embarazada de cinco meses de Alejandro. En cuanto nació, la estrenamos ¡hace 45 años! Según recuerdo, ésta sería la versión 14, tras versiones chicas y largas, pero va a seguir.

Lo que hice esta vez fue tener juntas con el director Rafa Maza para ver cuáles canciones o textos faltaban. Él me mandó videos de la ropa, los primeros números musicales, estuve al pendiente de todo, pero a los ensayos no asistí. ¡Fue una sorpresa cuando vine! La función se me fue rapidísimo. Es un clásico mundial. El autor que es mi amigo, Jim Jacobs, dice que Vaselina vivirá más que él. La montan en las escuelas, bailan las canciones en las fiestas y eso es muy bonito", expresó Julissa al final de la función de estreno.

LA RECUERDAN

Además de los aplausos para la compañía, encabezada por los actores Sol Madrigal, Carlos Fonseca, María Elisa Gallegos, Moisés Araiza, Jerry Velázquez y Sofía Montaño -nieta de Ignacio López Tarso-, entre muchos otros, el estreno de Vaselina 2018 tuvo su momento de melancolía ante la dedicatoria y homenaje a la recién fallecida productora y difusora teatral Fela Fábregas (1931-2018), precursora de la labor de su esposo Manolo Fábregas (1921-1996), con quien construyó recintos como el San Rafael.

A través de un video, el público recordó la trayectoria de la madre de cinco hijos, entre ellos los actores Rafael y Mónica Sánchez Navarro, así como Manolo -quien siempre respaldó a su madre en cada producción propia o invitada-, Martha y Virginia, así como el trabajo de mantener cada teatro vivo.

Esta obra se estrenó en el Teatro Manolo Fábregas y Fela siempre fue amiga de mi mamá y de todos nosotros", destacó Julissa.