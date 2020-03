Llega ´Uncorked´

E

n una de las primeras escenas de la ópera prima de Prentice Penny, "Uncorked", su personaje principal de Elijah trata de ayudar a una clienta que no sabe mucho sobre vinos y quiere comprar una botella.

"¿Te gusta el hip hop?", le pregunta. Ella responde que sí y entonces él comienza a describir vinos como si fueran músicos. Chardonnay ("el abuelito del vino, versátil y suave") es como Jay-Z. Pinot Grigio es Kanye West. Riesling es como Drake.

En otras palabras "Uncorked" ("El sumiller"), que se estrena por Netflix hoy viernes, no es la típica "película de vino".

Es un filme al que Penny le dedicó mucho tiempo y esfuerzo mientras escribía y producía programas de televisión como "Scrubs", "Happy Endings" y "Brooklyn Nine-Nine". El productor ejecutivo de "Insecure" había estado escribiendo con "la voz del programa" tanto tiempo que se preguntaba cuál era su propia voz. Entonces surgió la idea de la película. Y poco después de convertirse en padre de familia, decidió hacer algo sobre padres e hijos.

"Las historias de padres e hijos de color suelen ser sobre padres ausentes y tener eso como fuente de conflicto, en lugar de presentar cómo encuentran su camino como hombres", dijo Penny. "Quería una película que se sintiera más así".

ELENCO

En "Uncorked", Louis (interpretado por Courtney B. Vance) es el dueño de un restaurante de BBQ en Memphis que le gustaría heredarle a su hijo Elijah (Mamoudou Athie). Pero Elijah tiene otros planes y quiere estudiar para convertirse en un maestro sommelier.

"Quería que fuera algo en lo que no sueles ver a gente de color", dijo Penny de la carrera que quiere seguir Elijah. "Tuvimos un presidente negro, claro que podríamos tener un sommelier negro, pero el padre no puede entender por qué haría esto y no aquello".

La historia está directamente inspirada en su relación con su propio padre, quien alguna vez quiso que Penny se encargara del negocio de muebles de la familia mientras él soñaba con Hollywood.

La originalidad de la historia también hizo que fuera difícil de vender en Hollywood, pero el guion resonó con los actores que lo leyeron.

"Todos los actores de color que lo leyeron me decían, ´nunca he tenido la oportunidad de hacer una película como esta´. Como ver a un hombre negro montando bicicleta por París en una película estadounidense. O caminando por el Musée d´Orsay con todas esas obras de arte invaluables", dijo Penny. "No veo esas imágenes en las películas estadounidenses".

Athie también dijo que lo emocionó la forma en que la familia estaba retratada.

HISTORIA

DE AMOR

"Es una historia de amor sobre la familia", dijo. "Creo que podríamos contar más historias sobre familias negras de esta manera".

Consiguieron algo de dinero de Argent Pictures, pero tuvieron que hacer algunas concesiones, como rodar en Napa en vez de París para apegarse al presupuesto. Pero cuando Netflix entró cambió el juego y de pronto Penny tenía suficiente dinero para ese viaje a Francia. Sus seis años de trabajo finalmente comenzaban a rendir frutos.

"En mi mente lo comprendo, pero se me rompe el corazón", dijo Penny. "Obviamente están sucediendo en el mundo cosas un millón de veces más importantes en este momento, pero uno quisiera verla con un público y con gente".

Aun así, Penny está contento "porque la gente la podrá ver en sus hogares".