Llega a TV en breve

San Diego, California

Tras la muerte de Chuck (Michael McKean) al interior de su hogar en llamas, nada volverá a ser igual en Better Call Saul.

A partir de esta tragedia, las cosas se pondrán muy oscuras para Jimmy McGill (Bob Odenkirk), quien cada vez está más cerca de convertirse en Saul Goodman, el maquiavélico abogado criminal de Breaking Bad.

"La temporada completa trata sobre las repercusiones del suicidio de Chuck. La noche anterior a su muerte, él le dice a Jimmy: 'Nunca me importaste y realmente nunca te quise; no eras nada para mí'.

"Chuck le dijo cosas muy frías a su hermano... y todo era verdad. Luego de todo esto, creo que Jimmy finalmente sacará de su vida la imagen de Chuck y seguirá con su camino", adelantó Odenkirk.

LOS NUEVOS EPISODIOS

En los nuevos episodios se verá al abogado sobrellevar el año de suspensión de su trabajo, por lo que probablemente no tomará nuevos clientes, pero sí explorará más su relación con personajes como Gus Fring.

"Necesitaba convencerme como actor de que no me iba a repetir a mi mismo con respecto al trabajo que hice en Breaking Bad. Hubiera sido fácil retomar el papel y actual igual que antes.

"Después de pensarlo, vi que todavía teníamos cosas que contar sobre él, mismas que hacían lógico que apareciera en esta nueva temporada", explicó en entrevista Giancarlo Esposito, quien da vida a Gus, dueño del restaurante "Los Pollos Hermanos"... y cabeza de un cártel.

LÍNEA TEMPORAL

Y aunque este spin-off cada vez se acerca más a la línea temporal de Breaking Bad, Vince Gilligan, creador de ambas series, descartó que Bryan Cranston y Aaron Paul hagan pronto una aparición especial.

"Temo que desilusionaré a los fans con esto, pero este año no veremos a Walter ni a Jesse en Better Call Saul. Sin embargo, esto no implica que no aparezcan más adelante en la serie", expresó el productor.

La cuarta temporada de Better Call Saul llega a Latinoamérica este martes, a través de Netflix.