Llega con todo…

Los Ángeles, California

La película Ready Player One, la nueva propuesta de fantasía y ciencia ficción de Steven Spielberg, se dispone a barrer la taquilla estadunidense este fin de semana, una cartelera a la que llegan también Acrimony y God’s Not Dead: A Light in Darkness.

En Ready Player One, Spielberg vuelve a viajar al futuro, exactamente a 2045, retratando una sociedad hastiada y en declive en la que todo el mundo se conecta a OASIS, una realidad virtual de unos y ceros en la que hasta la felicidad parece posible.

Tras la muerte de su creador James Halliday (Mark Rylance), OASIS organiza un concurso para escoger a su nuevo propietario, en el que participa Wade Watts (Tye Sheridan), un improbable héroe en la vida real pero que bajo su avatar Parzival pretende alzarse como vencedor.

Se espera que el filme recaude unos 45 millones de dólares y le quite el número uno de la taquilla a Pacific Rim Uprising.