Llega sólo a consulta y fallece por Covid-19

Cd. Victoria, Tam..- Gustavo del Ángel Galván Guevara de 25 años y originario de Matamoros llegó a Victoria el lunes debido a que tenía una cita en el Hospital Regional de Altas Especialidades, pero, al presentar problemas respiratorios, fue llevado al área de Urgencias del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´, donde momentos después perdió la vida.

Esta es la narración de los hechos según las señoras María Elena Perales Guevara y Sandra Patricia Sánchez, familiares de ahoral occiso. "Voy a demandar al hospital por negligencia de ellos porque ellos, de estar en Urgencias me lo pasaron a un área aislada, sin consentimiento y sin avisarme, porque ellos lo iban a tener ahí, le iban a poner diurético para controlarle su falta de oxígeno", dijo.

Galván Guevara fue internado en el pabellón Covid como probable paciente del virus, en donde perdió la vida luego de unos minutos.

Sandra Patricia Sánchez relató que apenas este miércoles recibieron un oficio del Laboratorio Estatal de Salud Pública en donde se constata el resultado positivo a Covid-19 a muestras de exudado faríngeo y nasofaríngeo; las muestras serían tomadas el martes con fecha de resultados del mismo día.

Gustavo Galván Guevara padecía una condición crónica desde hace 20 años, relató María Elena Perales. Se trata de miocardiopatía dilatada en cuarto grado, padecimiento por el cual acudió para atenderse.

"Él estaba desahuciado eso yo lo sabía y yo sabía que él en cualquier rato se nos iba a morir porque él su edema pulmonar", no obstante, rechazó que viniera como paciente de Covid-19 y que en caso de haber contraído la enfermedad fue dentro de las instituciones del propio Hospital Civil.

"Si llegó a ser positivo es porque ellos lo infectaron porque cuando él llegó no traía ni un síntoma de Covid, más que la insuficiencia para respirar, pero era por el problema pulmonar que él tiene".

Las familiares de la víctima demandan a la Secretaría de Salud estatal a que les entreguen el cuerpo para ser trasladado a la ciudad de Matamoros para su sepelio, sin embargo, el protocolo sanitario recomienda la cremación de los pacientes para evitar posibles focos de contagio.

"Yo no voy a permitir que me lo cremen, yo voy a demandar al hospital por negligencia médica, a mi hermano le hicieron el test cuando llegó, no traía temperatura, no traía ni un síntoma nada más traía la insuficiencia para respirar", reiteró.