Llega serie para papás

Los padres de hijos en preescolar tienen una nueva oportunidad para recibir tips y consejos de crianza con la nueva serie de Nick Jr. Latinoamérica, Suena Familiar, que además ofrece diversión.

El show, que fue estrenado recientemente, abarca 60 episodios de entre tres y seis minutos de duración los cuales son presentados por tres familias diferentes: la familia Gómez, Torres y Campos, con el objetivo de abordar la dificultad de la paternidad, a través de una experiencia visual humorística y libre de juicio.

ELENCO

La actriz de origen venezolano y uruguayo, María Imhof, da vida a Mariana Torres, una abogada de profesión que está casada con Pedro (diseñador gráfico freelance) y ambos son padres de Julieta y Gael.

"Lo que interesa es mostrar cómo podrían ser las familias de este siglo. Mariana es abogada y asiste diario a una firma, pero su esposo es diseñador freelance, entonces él es quien recibe a los niños de la escuela, les da de comer y los atiende en otros aspectos. Representamos este juego de invertir los roles a los que el público estaba acostumbrado ver", compartió Imhof.

El programa presenta distintos segmentos como "Historias de Terror", una versión divertida de las peores pesadillas de los menores de edad; "Hecho en Casa", un espacio de ideas para que los padres realicen manualidades con sus hijos; y "Manual de Supervivencia", donde los anfitriones de Suena Familiar recrean sus propios problemas en la paternidad y comparten consejos.

DIVERTIDO

"Amo trabajar con los niños. No soy mamá ni soy casada, pero desde pequeña hasta hoy siempre he estado pendiente de los más chiquitos en las reuniones. Fue una sorpresa maravillosa cuando en la producción me comentaron que también tendría que realizar manualidades en algunos capítulos, pues me considero muy buena para eso.