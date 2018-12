Llega Policía Militar y Federal a Hidalgo para combatir al crimen

PACHUCA, Hgo.

Estas unidades vienen a fortalecer el trabajo que ya se realiza con la Fuerza Especial Conjunta, que está compuesta de elementos federales, militares, Policía Estatal, así como como la Procuraduría General de la República (PGR); grupo que fue creado por el mandatorio Omar Fayad, para el combate el delito y sobre todo el robo de combustible.

La acciones que se hacen con la Fuerza Especial Conjunta, se mantienen con un acuerdo que realizó el gobernador con la fuerzas castrenses, en el cual Hidalgo eroga 40 millones de pesos anuales, a esta presencia se le suma la llegada de cuatro nuevas unidades de policía militar y federal.

El estado de fuerza no fue revelado por Vargas Aguilar ya que dijo, este se mantiene en reserva debido a las tareas que realizan e indicó que se busca combatir la delincuencia organizada, pero también todos los delitos.

"Vienen a sumarse a las tareas de seguridad con inteligencia y también de manera operativa".

Esas unidades se mantendrán en todo el estado ya que aseveró, no hay distingo del gobierno para ofrecer seguridad. Consideró que en temas como el robo de combustible el combate ha sido permanente desde que inició la gestión el actual gobierno.

En el de robo de combustible aseveró que no se puede señalar que hayan aumentado las tomas clandestinas, "lo que podemos decir es que la acción de los cuerpos de seguridad de los órdenes federal, estatal y municipal están siendo más eficaces. Lo que pasa que si la acción de la justicia no llega a esos lugares no se detecta, en el caso de Hidalgo es el número uno en combatir este problema".

El aseguramiento de tomas clandestinas y los decomisos, refirió es por el combate que se da a este delito.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), Hidalgo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en perforaciones con mil 491 tomas clandestinas a septiembre solo por debajo de Puebla. En esta administración el decomiso es de casi cinco millones de litros de combustible.