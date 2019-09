Llega pisando fuerte

Anoche Alejandro Sanz actuó en el escenario del Payne Arena, en la ciudad de Hidalgo, Texas con su tour #LaGira, en donde logró un ¡sold out! como así toda su gira en los Estados Unidos.

Sin duda el éxito de sus presentaciones es resultado de su calidad interpretativa y romanticismo de sus temas, tras una larga ausencia sin dar conciertos en los Estados Unidos, Sanz llegó a esta frontera con un espectáculo de gran magnitud con lo más nuevo en diseño de iluminación, escenografía y efectos visuales, pantallas gigantes al centro en las que proyectó sus videos.

Sanz ofreció a sus seguidores dos horas de espectáculo con sus mejores temas y el público asistente coreó todas sus canciones desde el primer tema hasta el final del show, permaneciendo prácticamente de pie durante toda la noche.

Arrancó la velada con Hoy Que No Estás, Azúcar en un Bowl, Aquello que me Diste y No Tengo Nada.

Después llegaron melodías como No Tengo Nada, Back in the City, Deja que te Bese, Capitán Tapón, Los Lugares y Mi Marciana.

Entre la charla con su público la oleada de gritos y piropos de mujeres maduras presentes, el cantautor español se hizo acompañar en el escenario por coros y músicos en vivo, lo que engalanó la velada y sin duda destacó la sección de metales que brillaron con varias de sus interpretaciones.

Looking For Paradise, Lo que Fui y Lo Que Soy, Te Cantó un Son, El Trato, Mi Persona Favorita, Quisiera Ser y Yo te Traigo, fueron algunos de los éxitos que desfilaron la noche de anoche.

La recta final de este espectacular concierto no podía estar completa sin Ella, Amiga y Mi soledad, Chirigota, ¿Lo Ves...? y el cierre acompañado de un monumental coro estuvo a cargo de Corazón Partío, tema emblemático de su exitosa carrera.