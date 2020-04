Llega para quedarse el nuevo coronavirus

El coronavirus, como dicen epidemiólogos e infectólogos a nivel mundial, llegó para quedarse y para siempre, y todos tarde que temprano estarán expuestos a contraerlo porque andará circulando como lo hacen otros virus como el de la influenza.

"De ahí la importancia de descubrir la vacuna que ayudará para disminuir la posibilidad de casos graves, no queremos tener pacientes en terapia intensiva con neumonía porque la posibilidad de recuperación es apenas de un 30 por ciento de que sobreviva", dijo Eduardo Narro Gil, médico internista y neumólogo.

El estornudo o hablar muy de cerca de alguien que ya contrajo el Covid-19 y cuyas gotas que expulsa entran por la vía respiratoria de quien esté cerca de él, es suficiente para que se propague la enfermedad.

Otra forma de infectarse es porque el virus puede estar en la superficie, en llaves, mesas, puertas, computadoras y "luego nos metemos el dedo en la nariz o en la boca y ahí empieza la infección", dijo el galeno.

CAUSA ESTRAGOS

"El virus una vez que entra al organismo, se encamina y llega a las vías respiratorias y va infectando a las células del organismo hasta llegar a los pulmones", agregó.

Señaló que en un período de siete a 10 días, si es que el paciente desarrolla la enfermedad, empiezan a manifestarse los síntomas aunque la mayor parte de las personas son asintomáticos, ignoran que están infectados y sin embargo pueden transmitir el padecimiento.

"El 80 u 85 por ciento no siente nada, pero el 15 restante sí tienen síntomas y digamos que un 10 por ciento tienen síntomas moderados como fiebre, dolor de cuerpo como si tuvieran un síndrome gripal fuerte", indicó Narro Gil.

Así, alrededor de un cinco o siete u ocho por ciento tienen problemas muy graves como una neumonía donde el virus invadió las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones, que se llenan de tejido inflamatorio, de células de defensa, de virus, de células descamadas y entre más grande sea, más espacio ocupan en los pulmones y es entonces cuando al paciente le empieza a faltar el aire.

Además llega a tener mucha tos, camina poca distancia y se empieza a ahogar, en ancianos tienen alteraciones de su mente, no reconocen a las personas, se desorientan, no pueden comer y esos son los casos graves que tienen una alta mortalidad, si no es tratada la enfermedad de manera urgente.