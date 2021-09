Llega México a 100 millones de vacunas

Otros estados como la Ciudad de México y Querétaro tienen coberturas superiores al 90 por ciento de su población con al menos una dosis, mientras que Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán registran más del 85 por ciento.

El infectólogo Alejandro Macías indicó que si bien llegar a estos 100 millones de vacunas aplicadas es un avance, esto implica cerca de la mitad de la meta.

Explicó que lo ideal sería que todos los ciudadanos recibieran el biológico en un esquema completo. Recordó que en México habitan cerca de 126 millones de personas, pero la mayoría de las vacunas avaladas son de dos dosis.

"Tendríamos que tener una muy alta proporción de toda la población con un esquema de vacunación completo, y si consideramos que somos 126 millones de mexicanos, y que la mayoría de las vacunas necesitan dos dosis, vamos a necesitar alrededor de por lo menos unos 200 millones, entonces, como vemos, vamos más o menos en el 50 por ciento", expuso.

No obstante, el ex Comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza en México reconoció que este proceso de vacunación no tiene precedentes en el País.

"Yo no niego que se haya hecho un gran esfuerzo y se han adquirido vacunas en condiciones muy difíciles de un mercado internacional muy competido, pero también es verdad que todavía nos falta mucho", expuso.

Para alcanzar esta cantidad de dosis pasaron poco más de nueve meses. La inmunización contra el nuevo coronavirus inició en México como regalo navideño el 24 de diciembre para personal de salud, el primer grupo electo para recibir el biológico.

En ese entonces se aplicó la vacuna de la farmacéutica Pfizer, la primera avalada para la población mexicana.

Actualmente, la autoridad sanitaria local ha aprobado siete. Además de la mencionada, se agregan: AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V, Cansino, Janssen, y Moderna.

Después del personal de salud de primera línea contra Covid-19, siguieron los maestros, posteriormente los adultos de 60 años y más, luego los de 50 a 59, de 40 a 49, 30 a 39, a los mayores de 18 años y luego de diversos amparos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la segunda semana de octubre arrancará la inmunización a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades.

La misión ha recaído en personal de salud de distintas instituciones y Servidores de la Nación, quienes coinciden que ha sido una labor titánica.