Llega Magna a 16 pesos

Río Bravo, Tam.- La espiral alcista de los carburantes más demandados por automovilistas y transportistas, llega a niveles no vistos, incluso en los momentos de mayor inconformidad contra el precio de los combustibles que fue a inicios de 2017, cuando se dieron marchas por las alzas y se tomaron las instalaciones de Pemex en Reynosa.

Si bien el diesel es el que menos ha subido de los dos carburantes, pues a inicios de este 2021, seguía a 19 pesos el litro, a finales de enero e inicios de febrero, se ubicó en un rango de 19.20-19.30, pero ahora se ubica en 19.50, lo que representa un incremento de 50 centavos en lo que va del año.

Hasta ahora, los gasolineros no han revelado la razón, de los aumentos, no obstante que al estar homologada en la frontera Tamaulipeca con el sur de Texas, en esa región no había subido el precio de los carburantes hasta las heladas de los días 14 y 15 de febrero.