Llega la tercera de la serie

En una noche de reencuentro sobre una alfombra negra que conducía en la entrada del legendario Teatro Chino, la mancuerna de Will Smith y Martin Lawrence llegó a bordo de un auto deportivo, anunciando el estreno de "Bad Boys para siempre" ("Bad Boys for Life"), tercer filme de la serie que tuviera su última entrega en el 2003 con "Bad Boys II".

"De todas las películas que he hecho, cuando la gente me detiene en la calle, y me pregunta: ´Hey, ¿cuándo vas a hacer otra película de...? siempre la serie de ´Bad Boys´ es la que me mencionan. Nadie me está pidiendo que haga la secuela de ´En búsqueda de la felicidad´´ por ejemplo", compartió entre risas Smith , sumándose Lawrence: "¡Queríamos darle a la gente lo que quieren!".

EN HOLLYWOOD BOULEVARD

Tomando el escenario prefabricado en pleno Hollywood Boulevard y rodeado de cientos de fans, con música hip hop y rap en las bocinas, Lawrence de 54 años, tomó el micrófono para revelar un secreto: "No sé si ustedes lo saben, pero cuando hicimos la primera de "Bad Boys" (1995), yo fui quien recomendó a los productores que reclutaran a Will (Smith) para que fuéramos la pareja de policías". Para esa era que el productor Jerry Bruckheimer ("Top Gun"), se atrevió a seguir el instinto de Lawrence para llamar a Smith, él era conocido por su personaje de televisión del "Príncipe del Rap"; pero aún no había filmado sus mega éxitos "El día de la independencia" (1996) ni "Men in Black" (1997).

ELENCO DE MÉXICO

"Cuando se estrenó ´Bad Boys´ la llegué a ver hasta cuatro veces y además era ya aficionada a Will Smith y Martin Lawrence por sus programas de televisión", declara Nuñez, "mi personaje en la película se llama Rita Secada, es una policía jefa de un grupo que usa a las nuevas tecnologías, donde es jefa de Lowrey.

El problema es que mi personaje tuvo una relación romántica en el pasado también con él", confesó Nuñez, nacida en Baja California.

Kate del Castillo resulta ser una exnovia del pasado del personaje de Will Smith, que entra a escena en "Bad Boys para siempre".