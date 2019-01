Llega la caravana migrante a Oaxaca

Santo Domingo, Oax.

Tras caminar ocho horas, los más de 2 mil migrantes centroamericanos arribaron a Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, donde se instalaron en el auditorio y en el parque municipal de la población zapoteca del Istmo de Tehuantepec.



La travesía de 70 kilómetros, bajo una temperatura de hasta 35 grados, agotó principalmente a niños y mujeres, quienes después de instalarse en el auditorio y en el parque, durmieron por largo tiempo. Sólo algunos lograron conseguir un "aventón" en camiones y camionetas en la carretera Panamericana.

En Santo Domingo Ingenio se instaló un módulo del DIF estatal para brindar apoyo y entretenimiento a los más de 400 niños, pero también resguardan a los migrantes elementos de la Policía Federal, de Seguridad Pública de Oaxaca, Grupo Beta y Servicios de Salud del estado, así como funcionarios de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Martín Rojas, delegado del Grupo Beta, informó que hasta este martes 14 personas han pedido la repatriación voluntaria y seis más solicitaron regresar a Ciudad Hidalgo para tramitar su tarjeta humanitaria.

A diferencia de San Pedro Tapanatepec, donde la autoridad municipal no brindó ayuda humanitaria, la presidenta municipal de Ingenio, Amelia Gómez, obsequió comida y agua a los integrantes de la caravana.

"No tenemos dinero porque apenas está comenzando la administración, pero es un asunto humanitario y buscamos darles algo de comida, ellos sólo estarán un día. Lo mismo hicimos el año pasado cuando pasaron por aquí; hoy les estamos tendiendo la mano junto con el gobierno del estado", afirmó la alcaldesa.

PIDEN MICA MáS DE 7 MIL

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que hasta este martes, 7 mil 897 migrantes han realizado el trámite para obtener su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, y de las cuales hasta este martes se habían entregado 558 micas.

Las más de 7 mil personas que esperan su credencial están dispersas en el parque de Tecún Umán, Guatemala; en el Puerto Fronterizo de Ciudad Hidalgo, y en el parque central de Tapachula.

Cuestionan facilidad del paso

>La tarjeta humanitaria para migrantes es buena para que viajen sin exponerse al peligro y puedan conseguir un empleo digno, pero por la premura en el trámite podrían ingresar personas que afecten al país, consideró el coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana (PMH), César Cañaveral.

>"Creo que no es conveniente darles a todos el paso; el gobierno tendría que hacer un estudio más minucioso de cada persona, y en cinco días no creo que se logré", consideró el sacerdote, quien coordina el albergue para migrantes Belén. "Creo que México no está en condiciones de recibir a tantos migrantes y no tiene claro qué va a hacer", dijo.