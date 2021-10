Llega la 4T a Río Bravo; asume Héctor Villegas alcaldía

Río Bravo, Tam.

En los primeros compases del viernes 1 de octubre, el alcalde Héctor Villegas González, asumió la alta responsabilidad que el pueblo de Río Bravo le confió el pasado 6 de junio, acompañado por el cuerpo edilicio en Sesión Solemne de Instalación del Ayuntamiento 2021-2024; regidores y síndicos tuvieron a bien autorizar las propuestas del edil para cargos primordiales, con lo que llega a nuestro municipio la Cuarta Transformación, bajo las premisas de No Robar, No Mentir y No Traicionar.