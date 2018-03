Llega joven “armado” a CBTIS 24 a buscar a su exnovia Frida

CD. VICTORIA, Tam.-Preocupación causó entre padres de familia y alumnos del CBTIS 24 de esta capital cuando un alumno del CBTIS 119 entró, a presuntamente armado, al primero de estos planteles escolares buscando a una estudiante identificada como ‘Frida’ la cual se trataría de la exnovia del también menor de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública reporta la situación bajo control al capturar elementos de la Policía Estatal al sujeto en mención encontrándole entre sus posesiones un arma de juguete, con la cual amenazó a la exnovia presuntamente por haber terminado su relación con él.

El joven, de quien no se ha revelado el nombre, fue puesto a disposición del juez calificador sin embargo se indicó que en el caso no existe una parte acusadora que pudiera presentar alguna acusación hasta el momento, alumnos del CBTIS 24 detonaron la alarma al publicar en redes sociales que no se les permitía la salida del plantel educativo debido a la presencia de elementos de Seguridad Pública al interior de la escuela.