Llega hoy su gran día

"Sinceramente no había nunca pensado ni soñado poder ser incluida en una lista de premios tan grandes y tan cercanos al mundo del cine, porque nunca había pensado en tener una colaboración así, aunque en el pasado había tenido una canción en una película con Kevin Costner y Robin Wright", dijo Pausini en referencia a "One More Time", el tema que grabó para "Message in a Bottle" ("Mensaje de amor") de 1999.

"Esta vez es otra cosa... La llamada para ser parte de este proyecto llegó el pasado julio cuando todavía en Italia estuvimos encerrados desde (hacía) meses y meses y yo estaba un poquito, no sé cómo explicarlo, pero pensaba que no iba a cantar más", continuó. "Entonces poder cantar en una película tan importante con un mensaje de fraternidad, de inclusión, de sentirse protegidos por alguien en un momento de mi vida en el que yo no me sentía protegida a nada. Esta noticia fue una luz".

Pausini habló vía telefónica desde Los Ángeles, a donde llegó dos días antes para la ceremonia.

Pese a ser una estrella de la música con más de 70 millones de discos vendidos en 28 años de carrera y premios Grammy y Latin Grammy, dijo que cuando se enteró de sus nominaciones al Globo y el Oscar pensó: "No sé si me merezco todo eso".

"Me sentí, y me siento todavía, muy pequeña en frente de toda esta grandeza", dijo.

Esta semana, mientras guarda unos días de cuarentena en una casa alquilada en California a esperas de la gran noche, se expresó orgullosa de representar a su país.