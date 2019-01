Llega Fallon a Puerto Rico para grabar

El presentador Jimmy Fallon ya está en Puerto Rico para la grabación de uno de sus programas The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, que incluirá la participación de los artistas Lin-Manuel Miranda, Bad Bunny, José Feliciano, Ozuna, y el chef español José Andrés.



El director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruíz, publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Fallon en la que el funcionario le da la bienvenida al País al también comediante, quien posa con la bandera de la isla caribeña.

Fallon, junto a su equipo de producción, recorrerán la isla para filmar varios de sus lugares más emblemáticos.



Según explicó la cadena de televisión NBC en un comunicado de prensa, el propósito del programa televisivo es celebrar el espíritu y la cultura de Puerto Rico en sus esfuerzos por reconstruir y elevar la conciencia por la devastación que provocó el huracán María en septiembre del año pasado.



Como parte del programa, Miranda realizará una presentación exclusiva de la canción "The Story of Tonight", que forma parte de su musical "Hamilton", que arranca sus presentaciones este viernes en la Sala de Festivales Antonio Paoli en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce (San Juan).



"La visita de Jimmy significa el mundo para mí y mi familia, tanto dentro como fuera de la isla, de que él haya roto con el molde tradicional nocturno para celebrar la belleza y la cultura de Puerto Rico", sostuvo Miranda en un comunicado de prensa.



El ganador de premios Tony, Grammy, Emmy y Pulitzer destacó la celebración del programa televisivo de que invertir en Puerto Rico y sus habitantes no solo promoverá el turismo, sino también resaltará la rica herencia de la isla.



Bad Bunny, por su parte, interpretará el tema "Mía", que grabó con el cantante canadiense Drake, mientras que Feliciano y Ozuna se unirán para cantar "En mi Viejo San Juan", uno de los temas más emblemáticos del pentagrama musical puertorriqueño.