Llega a empresarios recibo 50% más caro

El recibo de electricidad para el bimestre agosto-septiembre llegó en $2 mil 800 pesos para Aurora Castellanos, una comerciante de la zona centro de Reynosa. La cantidad que pagó el 8 de octubre representó un aumento en más del 50 por ciento en comparación al recibo anterior.

"Yo sé que llegó más caro por que hemos tenido los aires acondicionados por más de 12 horas continuas prendidos, además están los refrigeradores, los hornos, la licuadora, batidora y otros aparatos que son necesarios para el comercio", mencionó.

Su situación es replicada por los más de 150 comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) cuya sede en Reynosa ha detectado un aumento general que supera el 50 por ciento.

"Estamos hablando de que en algunos casos fue hasta el 100 por ciento, hemos platicado ya con la Comisión Federal y han verificado algunos comercios aunque hasta el momento no se ha generado un apoyo en los pagos debido a que la cantidad de electricidad que gastaron es equivalente al uso constante de aparatos electrónicos", dijo Alfonso Padilla Hernández titular del organismo.

Explicó que a nivel nacional se ha buscado el diálogo con otras cámaras empresariales con el objetivo de generar descuentos.

"Alguna propuesta para disminuir los costos en los recibos de energía eléctrica es lo que ahorita se está discutiendo, el acercamiento con los encargados de la comisión si se ha dado, estamos esperando".

Él, quien también tiene un negocio de alimentos, reconoció que el aumento fue de 40 por ciento.

MAS AUMENTOS

Aunado a los costos de electricidad, los restauranteros y quienes tienen comercios de comida se han enfrentado a otro gasto no contemplado, el gas LP que también aumentó en más del 15 por ciento su precio en lo que va del año.

"Eso nos está pegando mucho, porque los insumos también se van para arriba, yo creo que tenemos que ser competitivos". Padilla Hernández no descartó que en los próximos meses algunos platillos aumenten debido a que sostener los gastos de mantenimiento y salarios.

Apaga tus luces

>Como alternativa para ahorrar, el 4 de octubre algunos afiliados a la Canirac se sumaron a una iniciativa. "Apaga tus luces" que consistía en desactivar cualquier aparato que consuma energía durante 2 horas.

>"Suspendimos la luz, bajamos las cortinas de nuestros negocios porque un incremento así que no esperas hace menos rentable cualquier establecimiento y desafortunadamente no podemos aumentar los costos porque sabemos que la situación no da para eso, son pérdidas".

Aumentos luz:

> Superan el 40%

>La cantidad va más allá de $2 mil pesos extra

>Costos producción, mantenimiento, salarios

Gastos extra:

>Gasolina

> Gas LP