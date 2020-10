Llega Emily in Paris

La serie Emily in Paris estrena en Netflix hoy viernes 2 de octubre. Creado por Darren Star, la mente detrás de Sex and The City, el show pretende crear una nueva legión de seguidores millennials para una historia llena de glamour y romance.

¿CUÁL ES EL PLOT?

La producción nos mostrará la vida y los pormenores de Emily Cooper, una chica veinteañera proveniente del Medio Oeste de Estados Unidos, quien se muda a París persiguiendo una excelente oportunidad laboral.

Una firma francesa de marketing verá un enorme potencial en la protagonista, por lo que esperará que brinde una visión americana a la compañía para potenciar su clientela en el "nuevo continente".

MUCHA AVENTURA

El problema con Emily es que, como no está acostumbrada a la nueva cultura a la que se enfrenta, pasará momentos embarazosos y tendrá que aprender a la mala que no todo es color de rosa.

Sin embargo, esta nueva aventura le traerá no sólo mucha experiencia para su vida laboral y personal, sino también el conocer a varias personas que se convertirán en sus aliadas... o en sus posibles encuentros románticos.

MENTE MAESTRA

La mente maestra: Darren Star

Los fans de hueso colorado saben que Sex and the City no tuvo cuatro protagonistas, sino cinco: nada más y nada menos que la Ciudad de Nueva York.

Darren Star siempre ha sentido una gran pasión por las metrópolis en las que se pondera el estilo, la belleza y la vida llena de glamour, y es por ello que visualizó en Paris su nueva apuesta narrativa.

Sólo fue cuestión de ir poniendo las piezas en su lugar: el escenario ya lo tenía, y Star sabía que quería contar la historia de una mujer fuerte, independiente, pero a su vez ávida en aprender una cultura y mezclarla con la suya.

Y es así como nació la idea de Emily, esta chica millennial quien logra trasladarse a la conocida Ciudad de las Luces para darle una nueva perspectiva a un mundo que era ajeno a ella, desde el idioma hasta los usos y costumbres.