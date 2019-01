Llega el nuevo mando a Primera Zona Naval

Madero, Tam.- Dentro de los enroques que se realizan en diversas corporaciones castrenses, este jueves tocó el turno a la Primera Zona Naval, en donde tomó posesión como Comandante el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Mario Maqueda Mendoza, en sustitución del Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Froylán Jiménez Colorado.

Con la presencia de autoridades militares, y el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, asumió el cargo en las instalaciones navales.

El Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Mario Maqueda es originario de Cantabria, Michoacán y se graduó como Ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar, tiene tres maestrías, una en Administración Naval y otra en Seguridad Nacional, efectuadas en el Centro de Estudios Superiores Navales.

Así como la Maestría en Administración con Acentuación en finanzas impartida en la Universidad Interamericana del Norte, la Especialidad en Análisis Coyuntural de lo Político en la Universidad Autónoma Metropolitana y el Doctorado en Administración Publica realizado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Ha realizado diferentes agregadurías navales en las Embajadas de México en Estados Unidos y España, ha sido Comandante del Buque Patrulla Costera "ZAPOTECO" y de la Segunda Flotilla Nava, así como Jefe de Estado Mayor de la Octava y Segunda Región Naval; ha fungido como Mando Especial de la Frontera Norte de Tamaulipas en Reynosa y en la Operación Interinstitucional en los Cabos, B.C.S.

Se ha desempeñado como Ayudante Naval del C. Almirante Secretario de Marina, Jefe de Ayudantes del C. Almirante Oficial Mayor de Marina y el C. Almirante Subsecretario de Marina, así como Director General Adjunto de Ingeniería y Mantenimiento e Inspector de Mando en la Primera Región Naval.

Se ha hecho merecedor de las condecoraciones de Perseverancia de Sexta a Primera Clase por haber cumplido de 10 a 35 años en el Servicio Activo de la Armada de México, Perseverancia Excepcional de Tercera Clase por haber cumplido 40 años en el Servicio Activo de la Armada de México.

Mención Honorifica por haber efectuado el primer Viaje de Circunnavegación a bordo del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, Mérito Docente Naval de Primera Clase y Legión de Honor Mexicana, otorgada por la Secretaria de la Defensa Nacional; así como la Distinción Naval de la Armada de México y mérito Naval otorgado por la Armada de Estados Unidos de América.