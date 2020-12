Llega el espíritu navideño

Monterrey, N.L.

NOELLE

Los hijos de Santa Claus deben hacerse cargo del negocio familiar en la cinta navideña Noelle.

El problema es que Nick, el hijo mayor, tiene cero vocación para ser el nuevo encargado de llevar regalos en el mundo, y su hermana Noelle, es la indicada de ayudarle a encontrarse o salvar de alguna forma la Navidad.

La cinta es una comedia blanca, de esas que ya casi no se hacen, cuyo peso recae totalmente en el carisma de Anna Kendrick como la optimista chica, que vive llena de espíritu navideño.

Cuando Nick, interpretado por Bill Hader, escapa de sus responsabilidades para irse a Phoenix, Noelle se embarca junto con su tía, la maravillosa Shirley MacLaine, para descubrir el mundo.

La cinta no deja de ser un producto familiar de fórmula, del pez fuera del agua en un mundo que no entiende del todo.

Kendrick es la razón para ver la película, ya que es el tipo de papel que le queda perfecto, y que le permite utilizar su buen timing para la comedia.

A final de cuentas tiene los típicos mensajes de este tipo de cintas familiares de creer en uno mismo y de hacer lo que uno quiere hacer en la vida.

Rumbo al final, la puerta queda abierta para que Noelle Kringle regrese en otra Navidad.

Si es fan de la temporada gozará a Noelle. Pero si es Grinch debe abstenerse.

EL DIFÍCIL ARTE DE AMAR

A 34 años de su estreno, la adaptación de Nora Ephron de su novela autobiográfica, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson, es una muy disfrutable pieza de museo sobre los desafíos de la vida matrimonial. Cuando la crítica gastronómica de Nueva York y el columnista de Washington se conocen y se enamoran, el matrimonio no está en los planes de ella, pero sí en los de él. Después de la boda y ser padres, la realidad sigue cambiando. Esa es la premisa de la historia, en líneas generales, que muestra una perspectiva un tanto pesimista de la imposibilidad de la mujer para ser madre, profesionista, esposa y guardiana de su pareja al mismo tiempo. Quizá muchas de esas ideas han sido superadas a lo largo de tres décadas, pero el discurso sigue funcionando como punto de partida para la reflexión. Lo mejor que tiene, además de una narrativa muy amena, es el elenco, que además de Streep y Nicholson, incluye a importantes figuras de la época como Jeff Daniels, Stockard Channing, Maureen Stapleton, el director de cine Milos Forman y hasta Kevin Spacey en un personaje breve.

TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN

Tilda Swinton, como es su costumbre, ofrece un personaje profundo, impactante y lleno de matices, perfectamente dibujado y emocionalmente demoledor. La historia explora varios momentos de la vida de una mujer, madre de un psicópata desde una perspectiva hasta cierto punto objetiva, porque no asigna culpas ni es aleccionadora, simplemente lleva al espectador a ser testigo y le pone frente a sí las piezas que deberán armarse para entender mejor lo que le ocurre, las consecuencias que sufre a manera de daño colateral. La directora imprime la misma fuerza en el resto del elenco, dando como resultado un ensamble sólido y que se siente vivo. La violencia está ahí, en todas sus formas, pero la cinta no es explícita, complaciente o sensacionalista. No es un filme fácil de ver. Su narrativa no es lineal sino que juega con los tiempos y espacios de una manera que se siente casi aleatoria, pero que obedece a una estructura dramática perfectamente lógica. Es cine inteligente, brillante, doloroso e incómodo, pero altamente recomendable.