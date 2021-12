Llega de reventón, "le pisa" y se mete en obra de pavimentación

Río Bravo, Tam.- Ebrio que provenía de "reventón" en la ciudad de Reynosa y que terminó dentro de cemento fresco en obra de pavimentación de calle 5 de Mayo, fue arrestado por elementos de Tránsito local la madrugada de este miércoles.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 00:50 horas, cuando elementos de Tránsito se encontraban realizando trabajo vigilancia de obra de pavimentación en la colonia Benito Juárez, cuando el carro del infractor un Volks Wagen Passat, provenía de poniente a oriente "y si no me quito", me lleva, dijo el elemento de vialidad Benito Damián, quien era acompañado de su pareja Abel García Rodríguez.