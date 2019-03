Llega con nuevas historias

Ciudad de México

"Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad", es el dicho con el que el director Emmanuel Duprez resume el haber llegado a una novena temporada con Como Dice El Dicho con el estelar de Sergio Corona .

"Cuando llegamos hace 9 años a Televisa, Genoveva Martínez y yo quisimos participar en un programa y jamás hubiéramos apostado estar tanto tiempo con tanto éxito", compartió Duprez.

800 CAPÍTULOS

Durante los 800 capítulos grabados hasta ahora, la temática se centra en las enseñanzas de Don Tomás (Sergio Corona), quien recibirá a artistas invitados como Maribel Guardia, Raúl Magaña y Raymundo Capetillo, entre otros.

"Los temas que trata, todos son preventivos y tienen finales de enseñanza. Todo y todos participan para buscar una solución ante los problemas que tenemos como sociedad y como seres humanos.

"Ya son nueve años y todavía seguimos diciendo dichos, la gente nos manda y hasta nosotros hemos inventado como el de 'No le des el sí, si no acepta el no'", expresó Corona entre risas.

La nueva temporada, que se estrenó ayer por Las Estrellas, se enfoca en la generación millennial y busca mostrar mayor apertura y consciencia en sus nuevos capítulos.